Названы самые популярные мобильные приложения десятилетия
Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых популярных мобильных приложений уходящего десятилетия.
Рейтинг возглавили детища и приобретения Facebook: собственно соцсеть Facebook, мессенджеры Facebook Messenger и WhatsApp, а также Instagram.
В десятку также вошли Skype, TikTok, YouTube, Twitter, UC Browser.
YouTube попал в список самых экономически прибыльных приложений, но лидером стал Netflix. На второй позиции Tinder, на третьей — Pandora Music.
Самой скачиваемой игрой десятилетия стала Subway Surfers, говорится на сайте аналитической компании, передает радиостанция "Говорит Москва".