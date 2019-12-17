Названы самые популярные мобильные приложения десятилетия

Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых популярных мобильных приложений уходящего десятилетия.

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Рейтинг возглавили детища и приобретения Facebook: собственно соцсеть Facebook, мессенджеры Facebook Messenger и WhatsApp, а также Instagram.

В десятку также вошли Skype, TikTok, YouTube, Twitter, UC Browser.

YouTube попал в список самых экономически прибыльных приложений, но лидером стал Netflix. На второй позиции Tinder, на третьей — Pandora Music.

Самой скачиваемой игрой десятилетия стала Subway Surfers, говорится на сайте аналитической компании, передает радиостанция "Говорит Москва".