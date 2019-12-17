Дарья Левченко ушла с поста директора департамента пресс-службы губернатора Прикамья

Директором департамента пресс-службы губернатора Пермского края стал Артем Вороненко, занимавший пост заместителя директора, передает корреспондент Накануне.RU.

С 16 декабря он сменил на этом посту Дарью Левченко, которая теперь вновь занимает должность – советника и пресс-секретаря губернатора. Напомним, департамент пресс-службы Дарья Левченко возглавила в 2017 г., сменив на этой должности Наталью Летаеву.

По данным "Ъ-Прикамье", соответствующее распоряжение было подписано губернатором 16 декабря. Ранее Артем Вороненко занимал должность замредактора указанного издания. В департамент пресс-службы пришел в 2018 г. из пермского филиала "Т Плюс".