"ЛУКОЙЛ" создала в Прикамье предприятие, которое будет добывать нефть

"ЛУКОЙЛ-Пермь" и "РИД Ойл Пермь" создали новое предприятие, которое займется добычей нефти. Компания будет называться ООО "Загорский", ее уставной капитал – 6 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

По данным сервиса "СПАРК-Интерфакс", "Загорский" зарегистрирована 12 декабря в Перми. Уставной капитал – 6 млн руб., генеральный директор – Вадим Козлов. Основной вид деятельности – добыча нефти, дополнительные – добыча нефтяного (попутного) газа, природного газа и газового конденсата, производство нефтепродуктов, электроэнергии и другие, всего их 13.

Новая компания займется поиском нефти на месторождении в Александровском районе Пермского края. Участок площадью 1026 кв. км включен Минприроды РФ в перечень объектов, предлагаемых в 2019 году для предоставления в пользование "с целью геологического изучения за счет средств недропользователей", сообщает "Ъ-Прикамье". Он считается одним из крупных в регионе, где еще не ведется нефтедобыча.

"Приволжскнедра" уже завершили прием заявок на его разработку, она поступила лишь одна – от ООО "РИД Ойл Пермь". Эта компания может отдать новому детищу уже имеющиеся у него две лицензии — на разведку и добычу на Беляевском участке до 2036 г. (по предварительной оценке, запасы — 1,5 млн т) и на изучение Екатерининского участка до 2022 г. Кроме того, ООО "Загорский" может претендовать на все небольшие месторождения, которые будут выставляться в 2020 г. в Пермском крае.