В Тюмени члена банды судят за кражу оружия, попытку ограбить банк и убийство сотрудника ДПС

В Тюмени участнику банды, укравшей 17 лет назад несколько миллионов, пытавшейся с помощью подкопа пробраться в банк и убившей сотрудника ДПС, грозит срок за совершенные преступления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

По версии следствия, банду ее лидер собрал в 1995 г., в коллективе царила жесткая иерархия и авторитарный стиль руководства. Она состояла из 13 человек, в числе которых был и обвиняемый. В 2002-03 гг. он участвовал в нападениях на базы и склады коммерческих организаций в Тюменской области и Екатеринбурге. Целью преступников были оружие и боеприпасы сотрудников ЧОП, деньги, бытовая и вычислительная техника, продукты. Сумма ущерба – 4 млн руб.

Позже преступники решили обокрасть банк в селе Нижняя Тавда, сделав подкоп из соседнего дома. Бандиты решили купить здание, но его владельцы отказались, за что серьезно поплатились – 5 сентября 2002 г. обвиняемый и его подельники облили дом потерпевших бензином и подожгли. Дом сгорел.

Злоумышленники сняли дом в соседней деревне, привезли туда весь необходимый для подкопа инвентарь. Месяц – в сентябре-октябре 2002 г. – они рыли подземный тоннель длиной 13 м в сторону банка и подкоп навстречу от фундамента банка длиной 6 м. Однако кража сорвалась – лаз нашла служба безопасности финансового учреждения.

"Работа" обвиняемого в составе банды закончилась 29 января 2003 г. В тот день преступники, вооруженные автоматами, на похищенных машинах планировали в районе тюменского аэропорта "Рощино" напасть на инкассаторскую машину. Преступление сорвали сотрудники ДПС, которые решили проверить автомобиль банды. Сидевшие в нем люди открыли прицельный огонь по инспекторам, один из них погиб.

42-летнего обвиняемого задержали летом этого года в Московской области, где он жил по поддельному паспорту. Его ждет суд.