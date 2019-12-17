Вице-губернатором Петербурга станет экс-министр транспорта Максим Соколов

Вице-губернатором Санкт-Петербурга станет экс-министр транспорта России Максим Соколов.

Его кандидатуру осталось согласовать в Законодательном собрании города. Соколов будет курировать вопросы туризма, транспортной инфраструктуры и инвестиций. Сейчас инвестиционными и инфраструктурными вопросами в правительстве Петербурга занимается вице-губернатор Эдуард Батанов, который останется на своем посту, однако его новый функционал будет определен позднее.

При этом Соколов в Смольном человек не новый. Он работал на разных должностях с 2004 по 2009 год, последняя его позиция в администрации Петербурга — также вице-губернатор.

По словам экспертов, назначение Максима Соколова может быть связано с интересами бизнесменов Бориса и Аркадия Ротенбергов, пишет "Коммерсант".