Россиянам обещают до 120 тысяч с пенсионных взносов

Россияне, которые будут участвовать в новой системе накопительных пенсий, смогут оформить налоговый вычет до 120 тыс. руб.

Как сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, инициатива разработчиков проекта была поддержана на самом высоком уровне.

"Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов поддержал предложение о том, чтобы социальный налоговый вычет в размере 120 тыс. руб. был учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, превышающих 6% зарплаты", — сказал он.

Отсюда следует, что для участников новой системы пенсионных накоплений будет предусмотрено три льготы: налоговый вычет по НДФЛ в пределах 6% зарплаты, повышающий коэффициент (для работодателя) к льготе по налогу на прибыль и вышеуказанная, сообщает РБК.

Ранее Минфин опубликовал проект закона для общественного обсуждения о гарантированном пенсионном плане.

Это новая государственная накопительная пенсионная система. В нее можно будет перевести накопления, замороженные в 2014 году. Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов сообщил, что новая пенсионная система заработает "наверное, к середине 2021 г., не раньше". Авторы новой системы рассчитывают, что в 2021 году ее участниками станут около 1 млн человек.

Размер взноса в ГПП можно менять неограниченное количество раз, а переходить из НПФ – без потери инвестиционного дохода. Главное отличие предлагаемой системы от той, что была заморожена правительством в 2014 году – необходимость самостоятельно позаботиться о пенсионных сбережениях.