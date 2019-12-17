03 Октября 2020
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Экономика В России
Станкопром, станок, промышленность (2014) | Фото: stankoprom.ru

В России зафиксировано замедление промышленного производства

Рост промышленного производства в РФ в ноябре 2019 года составил 0,3% в годовом выражении.

По данным Росстата, темп роста в октябре составлял 2,6%. В сравнении с октябрем 2019 года сокращение составило 2,5%. За 11 месяцев уходящего года отрицательная динамика отмечена в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов.

Вклад обрабатывающей промышленности, которая была основным драйвером роста промышленного производства в июне–октябре, упал до 0,1 п. п., сообщает "Коммерсант".

Индекс промышленного производства Росстат вычисляет на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей по видам деятельности: "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений".

Напомним, рост ВВП за три квартала составил 1,1%. То есть промышленное производство растет в 2,5 раза быстрее, чем ВВП в целом.

2019 года составили 0,3%, как и год назад, октябрь также не внес в них изменений.

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В России зафиксировано замедление промышленного производства

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Теги: промышленное производство, Росстат



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