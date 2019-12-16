«Новая газета» заплатила политтехнологу 300 тысяч за операцию по дискредитации Соболь на выборах в Мосгордуму

«Новая газета» опубликовала очередное псевдорасследование своего спецкора Дениса Короткова, направленное на дискредитацию медиагруппы «Патриот». Однако основной фигурант статьи политтехнолог Игорь Мангушев не согласился с отведенной ему ролью «демиурга московской политики» и рассказал все, что знает о кампании по дискредитации ставленницы признанного иноагентом ФБК Алексея Навального Любови Соболь на выборах в Московскую городскую думу. Показания Мангушева полностью развеяли подозрения в причастности к этому медиагруппы и показали истинного заказчика кампании против навальнистки.

По словам политтехнолога, он неоднократно сотрудничал с «Новой», создавая и размещая заказные материалы, ведя политические кампании для клиентов издания. Так что Мангушев хорошо известен в редакции.

Игорь согласился на интервью с Коротковым, однако тот вел себя подозрительно, и интервьюируемый решил «нести пургу», пока не поймет, что к чему. Когда же он получил готовую статью, то был поражен, насколько Коротков извратил полученные от него данные.

В действительности Мангушев согласился на предложение НГ вести избирательную кампанию Анны Федермессер и признал, что взялся за этот проект из интереса. Деньги за работу он получил небольшие – всего 300 тысяч рублей, но задача пришла от хороших знакомых, и он занялся ее решением.

Никаких штабов по подделке подписей за Соболь он не создавал – это прямая ложь от Дениса Короткова. А вот расписки о получении денег и обязательство вернуть неистраченное из-за отчисления троих волонтеров действительно ему показывал. И лишь потому, что знал – Коротков в курсе, для кого они были написаны (вместо официальных финансовых ведомостей).