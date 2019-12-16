В Перми экс-замначальника ИК-29 и бизнесмену грозит срок за незаконную трату бюджетных миллионов

В Перми бывшего замначальника ИК-29 и бизнесмена судят по нескольким статьям уголовного кодекса, среди которых – мошенничество. В деле фигурируют семизначные суммы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

По версии следствия, обвиняемые в ходе исполнения госконтрактов похитили в 2016-17 гг. 2,4 млн руб. Кроме того за работы, которые в реальности никто не делал, осужденным незаконно начислена зарплата, колония потеряла 500 тыс. руб.

Арестовано имущество обвиняемых на общую сумму в 950 тыс. руб. Дело ушло в суд.