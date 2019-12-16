В Курганской области коммунальщики хотят продавать людям тепло по ценам Чукотки

Представители компании "Теплокурорт", которая обслуживает котельную в поселке "Курорт "Озеро Медвежье" в Петуховском районе Курганской области, обратились в суд, намереваясь взыскать с муниципального образования 11,6 млн руб. убытков, якобы полученных организацией в период с 2016 по 2019 год, об этом Накануне.RU рассказал собственный источник в силовых структурах Зауралья.

Указывая в обосновании своего иска на ветхое состояние муниципальных теплосетей, "Теплокурорт" заявляет, что ему приходится производить в полтора раза больше тепловой энергии, две трети которой якобы теряются по дороге от поставщика до потребителя. Более того, теплоснабжающая организация угрожает сорвать отопительный сезон, мотивируя свои действия тем, что запасов угля на их котельной хватит только до февраля 2020 года.

Удивительно, но получая ежегодные убытки, ООО "Теплокурорт", по словам директора департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области Ирины Гагариной, ни разу не обращалось в ее ведомство с предоставлением доказательств убыточности своей деятельности.

"Таких документов за период с 2016 по 2018 год просто не существует. Итоги 3 и 4 квартала 2019 года еще не подведены. При этом, необходимо отметить, что тариф от ООО "Теплокурорт" для населения поселка "Курорт "Озеро Медвежье" составляет на данный момент 4,5 тыс. руб. за гигакалорию", - пояснила Накануне.RU Гагарина.

Для сравнения, в Кургане тариф составляет всего 2 тыс. руб. Но и этого ООО "Теплокурорт" оказалось мало - на 2020 год теплоснабжающая организация заявила о необходимости установления тарифа для населения в размере 7,5 тыс. руб. за гигакалорию. Такого тарифа Курганская область еще не знала. Подобные расценки действуют только в районах крайнего Севера, например, на Чукотке.

Как ранее заявляла Ирина Гагарина, правительством России установлены предельные индексы роста коммунальных платежей. Для Курганской области это в среднем 3,6%.

"Это та планка, которой мы придерживаемся, и выше не будет точно. Пожелания бизнеса могут быть какими угодно", - отметила Гагарина.

Как получилось, что котельная в поселке "Курорт "Озеро Медвежье" стала частной собственностью и была перенесена на несколько километров от населенного пункта, а теплосети остались в ведении муниципалитета, властям Петуховского района еще предстоит разобраться.

Учредителями ООО "Теплокурорт" являются Олег Никифоров и ООО "Аквакультура Зауралья". Директор теплоснабжающей организации Олег Абакумов известен как учредитель четырех ООО, занимавшихся производством общестроительных работ. На сегодняшний день все они ликвидированы.

По словам главы Петуховского района Игоря Арзина, ситуация с теплоснабжением населенного пункта находится под контролем и прекращения подачи тепла не планируется.