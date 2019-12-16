02 Октября 2020
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Политика В России
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин подписал закон об ограничении на выезд за границу для бывших сотрудников ФСБ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий вводить временный запрет на выезд из страны на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ.

Пресс-служба Госдумы отмечала, что закон не означает "автоматического запрета" на выезд для экс-офицеров. Порядок принятия решений будет установлен ФСБ.

По данным СМИ, поправки решили внести из-за задержания за границей россиян, которые раньше служили в органах государственной безопасности.

Сейчас сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд за рубеж во время прохождения службы. Однако, если у них был доступ к секретным сведениям, то запрет на заграничные поездки может действовать и после увольнения.

Ограничения на выезд в отпуск за рубеж в настоящее время действуют в ФСБ России, МВД и Минобороны.

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Путин подписал закон об ограничении на выезд за границу для бывших сотрудников ФСБ

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Теги: владимир путин, сотрудники фсб, выезд за границу



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