Пермякам незаконно повысили тариф на тепло на 56,6%

Сегодня Арбитражный суд Уральского округа встал на сторону Пермского УФАС, отклонив кассационную жалобу компаний "Т Плюс", "Пермская сетевая компания" и "Т Плюс Новые решения", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Как поясняют антимонопольщики, суд признал незаконным включение компании-посредника "ТНР" в цепочку теплоснабжения жителей Кировского района Перми. Из-за изменения схемы теплоснабжения в Закамском тепловом узле в Кировском районе города произошло единовременное повышение тарифа на тепловую энергию на 56,6% и были созданы условия для его дальнейшего роста.

"Решение кассационного суда подтвердило законность привлечения к административной ответственности "Т Плюс", "ПСК" и "ТНР". Антимонопольное ведомство определило теплоснабжающим компаниям штрафы на общую сумму 41,1 млн руб. УФАС ожидает, что окончательное решение по штрафам суд примет в январе", - прокомментировали в ведомстве.

По словам руководителя Пермского УФАС России Александра Плаксина, тариф должен быть пересмотрен. Нарушители обязаны в течение полгода принять меры по восстановлению ситуации, существовавшей до совершенного нарушения, то есть до 2015 года и исключить компанию "ТНР" из системы теплоснабжения потребителей Кировского района Перми.