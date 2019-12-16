Уволился начальник управления внутренней политики правительства Зауралья
Из правительства Зауралья уволился начальник управления внутренней политики Владимир Саблин.
Как сообщил Накануне.RU собственный источник в правительстве региона, Саблин сам написал заявление об увольнении - по собственному желанию.
Ведомство Саблина входит в недавно образованный департамент информационной и внутренней политики правительства Курганской области, который возглавляет Анастасия Гусарова.
Кто займет эту должность вместо Саблина - пока неизвестно.