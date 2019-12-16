Уволился начальник управления внутренней политики правительства Зауралья

Из правительства Зауралья уволился начальник управления внутренней политики Владимир Саблин.

Как сообщил Накануне.RU собственный источник в правительстве региона, Саблин сам написал заявление об увольнении - по собственному желанию.

Ведомство Саблина входит в недавно образованный департамент информационной и внутренней политики правительства Курганской области, который возглавляет Анастасия Гусарова.

Кто займет эту должность вместо Саблина - пока неизвестно.