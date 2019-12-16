02 Октября 2020
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Иллюстрация к 75-летию Победы в Великой отечественной войне (2019) | Фото: may9.ru

"Перевели стрелки" Победы: из-за сайта празднования 9 мая разразился скандал

Логотип празднования 75-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне вызвал недоумение и шок сразу же, как появился, но широкая общественность познакомилась с ним недавно, когда 12 декабря открылся официальный сайт празднования юбилея Победы, где сомнительные стрелки, точнее, их недвусмысленное направление с запада на восток, повторились в иллюстрациях. Но, как пишут в Телеграм-каналах, за ночь стрелки направили в сторону движения Красной армии, а не немецких войск, передаёт корреспондент Накануне.RU.

75 лет Победы(2019)|Фото:may9.ru

Как обратили внимание общественники, стрелки логотипа развернули в верном направлении. Телеграм-канал Primakov пишет: "Говорят, что на официальном сайте празднования Дня Победы вчера судорожно перепиливали картинки из их "брендбука": стрелочки переворачивали, идиоты. Как сказал один мой товарищ (но в режиме friends only, потому ссылку не ставлю и имя не говорю), "гражданское общество научило где запад, а где восток".

Надо же, а раньше никак не могли: ведь в "методичках" написано, видимо, что позитив, победа, счастье и прочий development - это когда движение "визуально" снизу вверх и слева направо, вот и рисовали, как в методичках. Хипстота, как я и говорил, бессмысленная, никчёмная хипстота. И настоящие вредители".

Иллюстрация к 75-летию Победы в Великой отечественной войне(2019)|Фото: may9.ru

Стрелочка до этого указывала немного "не туда", считают в ТК

Но сам логотип, на котором стрелки образуют известный план наступления войск нацистов, менять под давлением общественности не стали, художники говорят, что просто "так видят". "Никто не говорил, что таким образом передвигались войска, это всего лишь образ, что и подчеркнуто словами "стрелки символизируют". Мир слегка сложнее устроен, чем СССР на востоке, фашисты на западе, и фронт всегда выглядит так, что справа наши", – утверждают сторонники логотипа в СМИ.

Иллюстрация к 75-летию Победы в Великой отечественной войне(2019)|Фото: may9.ru

"Стрелки символизируют динамику боевых действий и продвижение отечественных войск, штурмы вражеских позиций. За каждым движением такой стрелки на военной карте стояли судьбы людей, солдат, офицеров, мирных жителей. Тех, кто не жалел себя, кто верил и делал все возможное для Победы", – пояснили авторы логотипа в СМИ на сайте Победа РФ.

План Барбаросса, стрелочки(2019)|Фото: телеграм-канал Primakov

Тем не менее только слепой не заметит, что стрелки на логотипе показывают план немцев, считают критики. "Когда мы используем символику и закладываем смыслы, мы должны показывать движение налево. Кроме того, если мы наложим этот логотип на карту военных действий, мы увидим, что он является идеальным планом захвата Москвы", – цитировали СМИ мнение дизайнера Артемия Лебедева.

Политолог Максим Жаров считает - хорошо, что скандал раскрылся сейчас, за полгода до празднования Победы:

"К вопросу о том, что, мол, в полиграфии должно быть все слева направо. А вообще хорошо, что вся эта неприглядная история с логотипом юбилея Победы вскрылась именно сейчас, за полгода до самого юбилея. Накануне 9 мая 2020 года эта история стала бы звеном в привычной для либеральной интеллигенции кампании по опорочиванию Победы. Но с другой стороны, если бы это случилось накануне, то полетели бы головы, вплоть до Мединского. А сейчас это не более, чем сетевая перепалка".

Накануне.RU обратились за разъяснением к создателям сайта, официально ситуацию с "переводом стрелок" пока никак не прокомментировали.

Напомним, что в советских плакатах времен Великой Отечественной войны подобные стрелки также использовались, но они смотрели всегда в верном направлении, а не как на логотипе Дня Победы сегодня. Некоторые критики логотипа иронизируют - нужно либо сменить цвет стрелок с красного на синий, либо направление с запада на восток.

Советский плакат времен Великой Отечественной войны(2019)|Фото: телеграм-канал Primakov

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"Перевели стрелки" Победы: из-за сайта празднования 9 мая разразился скандал

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Теги: 9 мая, день победы, великая отечественная война



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