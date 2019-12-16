Opel снова начал продажи в России

Opel после четырехлетнего перерыва возобновил продажи автомобилей в России.

В салоны официальных дилеров поступили первые модели минивэна Zafira Life и кроссовера Grandland X.

Продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе, пишет РИА Новости.

В начале следующего года в продажу также поступят грузовые фургоны Opel Vivaro.

18 марта 2015 года американский концерт General Motors (куда ранее входил Opel) решил закрыть производство автомобилей в Санкт-Петербурге, а также полностью отказаться от продаж автомобилей Opel в России, начиная с декабря 2015.

До 30 июня продолжалась крупноузловая сборка; с 1 июля завод был законсервирован. Из России ушли два бренда GM - Opel и Chevrolet (остались лишь премиальные модели).