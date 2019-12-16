Верховный суд оставил без изменения приговор в отношении экс-начальника Налоговой службы Зауралья

Верховный суд не стал изменять приговор бывшему начальнику УФНС России по Курганской области Владимиру Рыжуку, эта информация значится в карточке производства на сайте ВС РФ.

Таким образом, Рыжук проведет 8,5 лет в колонии строгого режима за получение взятки и хищение. Приговор, напомним, вынес Курганский городской суд 28 февраля, он был обжалован. В апреле этого года апелляцию рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам областного суда Зауралья, оставив ее без удовлетворения.

Рыжука судили за то, что он, будучи начальником управления налоговой службы, на протяжении 2,5 лет, начиная с октября 2014 года, еженедельно использовал служебную машину с водителем для поездок к своей семье в Тюмень. Расходы, которых набежало примерно 400 тыс., оплачивало УФНС по Курганской области. Вторым эпизодом преступной деятельности налоговика стала взятка в размере 500 тыс. руб., полученная в 2017 году от предпринимателя за покровительство нескольким строительным организациям. Суд постановил взыскать обе суммы с осужденного.