02 Октября 2020
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Образование В России
Ирина Яровая (2019) | Фото: duma.gov.ru

Яровая назвала болонскую систему в российских вузах "миной замедленного действия"

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала попытку ввести болонскую систему в российских вузах "миной замедленного действия".

На заседании президиума Совета законодателей она предложила создать комиссию и решить, стоит ли оставлять деление высшего образования на бакалавриат и магистратуру.

Слова "бакалавр" и "магистр" впервые появились в законе об образовании в 1996 году, когда "все копировалось под Запад без понимания зачем, почему", заявила вице-спикер.

На бакалавров вузы выделяют одно количество бюджетных мест, для магистров мест существенно меньше, отметила она. Яровая назвала это "понуждением к платному образованию".

Кроме того, есть много специальностей, по которым бакалавра на работу не возьмут. "Получается, это недообразование", - цитирует ее "Интерфакс".

Напомним, ранее судья Конституционного суда РФ Константин Арановский в комментарии к одному из судебных решений обрушился с критикой на систему образования, сформулировав вывод, что она не может уверенно гарантировать профессиональную квалификацию обладателей дипломов.

Дело в том, что 8 октября Конституционный суд Российской Федерации поддержал иск одного из граждан к службе занятости своего города. Эта новость осталась бы незамеченной, если бы вместе с постановлением суда не было опубликовано особое мнение судьи Арановского: при получении статуса безработного гражданин больше не обязан предъявлять диплом о высшем, в частности, образовании в доказательство профессиональной квалификации.

Поясняя это решение, в интервью "Коммерсанту" судья критикует образовательные реформы и слепое следование принципам Болонской системы. Он приходит к выводу, что "бессчетные ресурсы", потраченные на проведение образовательных реформ, "можно было израсходовать во благо науке и на достойную оплату преподавательского труда".

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Яровая назвала болонскую систему в российских вузах "миной замедленного действия"

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Теги: ирина яровая, болонская система



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