02 Октября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
московское метро (2011) | Фото:allerleiten.livejournal.com

В Москве молодой человек устроил стрельбу на станции метро

В Москве задержали 23-летнего мужчину по подозрению в стрельбе на станции метрополитена.

По данным полиции ,он несколько раз выстрелил в тоннель из неизвестного оружия, после чего скрылся.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по столице, инцидент произошел на станции метро "Косино".

При задержании молодой человек вел себя неадекватно, размахивая предметом, похожим на пистолет.

Установлено, что мужчина находился в метро со своей знакомой. Никто из пассажиров не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Недавно в московской гостинице "Останкино" произошла стрельба, в результате инцидента пострадал мужчина.

Сообщалось, что стрельба произошла в одном из номеров - один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил в своего обидчика. Конфликт возник на бытовой почве.

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В Москве молодой человек устроил стрельбу на станции метро

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Теги: москва, метро, стрельба



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