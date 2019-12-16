В Москве молодой человек устроил стрельбу на станции метро

В Москве задержали 23-летнего мужчину по подозрению в стрельбе на станции метрополитена.

По данным полиции ,он несколько раз выстрелил в тоннель из неизвестного оружия, после чего скрылся.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по столице, инцидент произошел на станции метро "Косино".

При задержании молодой человек вел себя неадекватно, размахивая предметом, похожим на пистолет.

Установлено, что мужчина находился в метро со своей знакомой. Никто из пассажиров не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Недавно в московской гостинице "Останкино" произошла стрельба, в результате инцидента пострадал мужчина.

Сообщалось, что стрельба произошла в одном из номеров - один из мужчин достал травматический пистолет и выстрелил в своего обидчика. Конфликт возник на бытовой почве.