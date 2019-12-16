Первым резидентом ТОСЭР в Миассе может стать компания, которая планирует построить термальный курорт

Первым резидентом ТОСЭР в Миассе может стать ООО "Крутой берег", которое планирует построить термальный курорт с гостиницей на 120 мест.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии, одним из вопросов повестки заседания совета по улучшению инвестиционного климата стало рассмотрение заявки первого потенциального резидента территории опережающего социально-экономического развития. ООО "Крутой берег" планируется построить на базе бывшего детского лагеря "Космос" термальный курорт с гостиницей на 120 мест.

Как рассказал директор ООО "Крутой берег" Василий Сорока, объем инвестиции составит приблизительно 600-700 млн руб., будет создано около 100 новых рабочих мест. Первую очередь проекта планируется запустить уже в конце 2021 года.

Совет по улучшению инвестиционного климата единогласно утвердил заявку. Теперь она будет рассмотрена комиссией областного минэкономразвития, а после утверждена Министерством экономического развития РФ.

Напомним, Миассу был присвоен статус ТОСЭР в апреле текущего года. До 1 апреля 2020 года здесь должно быть не менее четырех резидентов.

"Еще одна заявка на получение статуса резидента поступила буквально вчера. Она будет рассмотрена в ближайшее время", – сообщил глава округа Григорий Тонких.