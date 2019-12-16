"Чистый и мощный фильм". Писатель Иванов высказался об экранизации "Общаги-на-крови"

Писатель Алескей Иванов посмотрел экранизацию своего романа "Общага-на-крови". Продюсер прозаика Юлия Зайцева в своем Facebook сообщила, что "14 декабря режиссер Роман Васьянов показал им фильм", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, роман написан еще в 1992 г., впервые опубликован в 2006 г. Он повествует о различных событиях из жизни студентов, квартирующих в общежитии, в котором угадываются помещения Уральского госуниверситета.

"Несколько месяцев фильм будет кататься по фестивалям, а потом выйдет в большой прокат. Мы поняли, что будем пересматривать кино еще не раз, как когда-то "Географа". Мы желаем фильму такой же судьбы – он этого точно заслуживает", - отметила Зайцева.

Писатель назвал фильм "чистым и мощным".

"Начинающийся как веселая история о жизни студентов, он постепенно набирает ход, превращаясь в грозную драму борьбы за свою совесть и достоинство. Здесь нет ни сентиментальности, ни "чернухи". И непонятно, куда ведет эта дорога: в тропический рай Тенерифе или в неизбывный готический ад общаги. Фильм не следует буквально сюжету романа, но все же очень близок ему обостренной требовательностью к жизни, так характерной для молодости и вообще для эпохи перемен", - отметил Иванов.

По его мнению, закономерно, что "Общага", которую Иванов написал в 22 года, и которая была для него дебютом, стала первым собственным фильмом для Романа Васьянова как режиссера.

"Васьянов – мастер подлинности, и его история не превращается в средневековый "Молот ведьм", но сквозь весь фильм звучит острая нота такой достижимой и недостижимой святости. В фильме нет главного героя, потому что молодые актеры играют так, что каждый из них – главный. После фильма остается ощущение, будто твоя душа до сих пор заперта где-то в той общаге и мечется по ее комнатам, коридорам и лестницам", - отметил Иванов.

Напомним, ранее менее лестного отзыва Иванов удостоилась экранизация его романа "Тобол": автор назвал картину "битвой табуретками". Позже продюсер писателя, комментируя экранизацию "Сердца Пармы", заявила, что "в кадре все красиво и фактурно".