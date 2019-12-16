Пермякам покажут уникальный клад, найденный этим летом в центре города

Пермский клад, найденный этим летом в центральной части города на участке по ул. Ленина 16, будет представлен завтра на выставке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Впервые уникальная находка Камской археологической экспедиции: дореволюционная фарфоровая, медная и стеклянная посуда будет показана полностью. Клад насчитывает 255 предметов, в том числе столовый фарфоровый сервиз, кофейно-чайный сервиз, чайный сервиз.

Открытие выставки состоится в Доме Мешкова, в 16.00.

Напомним, клад нашли в июне. В истлевшем сундуке археологи обнаружили аккуратно составленную посуду: "тарелочка к тарелочке". Ученые расшифровали клеймо на приборах: произведены они были на фабрике М.С. Кузнецова и Рижском фарфоровом заводе. В Пермской губернии это было редкостью. было установлено, что приборы принадлежат трем разным сервизам. Один из них рассчитан на 18 персон: и размеры, и качество его явно указывают на то, что принадлежал сервиз состоятельным людям. Весь фарфор был накрыт подносом.

Отметим, что ранее Камская археологическая экспедиция на этом же участке раскопала старинное кладбище.