"Синара-Девелопмент" ввела в эксплуатацию ещё один дом в жилом районе "Новый Свет" в Волгограде

Компания "Синара-Девелопмент" в срок завершила первый этап строительства двухсекционного 16-этажного дома в жилом микрорайоне "Новый Свет", который располагается в Советском районе Волгограда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, разрешение на ввод в эксплуатацию здания было получено 5 декабря 2019 года, передача ключей новосёлам начнётся уже с сегодняшнего дня.

Комплексная застройка территории "Новый свет" ведётся с 2012 года, сейчас квартал включает 12 домов различной этажности. Как сообщают в компании, при проектировании нового ЖК использовались передовые градостроительные и инженерные решения.

В сданном доме в продаже на сегодняшний день осталось три однокомнатные квартиры. Студию, двух- или трехкомнатную квартиру можно приобрести в строящейся секции ЖК, которая будет сдана в третьем квартале 2020 года. На все квартиры сейчас действует новогодняя 10% скидка от застройщика.