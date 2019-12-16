02 Октября 2020
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Общество Южный ФО
Ключи от квартиры (2017) | Фото: dobroe-an.ru

"Синара-Девелопмент" ввела в эксплуатацию ещё один дом в жилом районе "Новый Свет" в Волгограде

Компания "Синара-Девелопмент" в срок завершила первый этап строительства двухсекционного 16-этажного дома в жилом микрорайоне "Новый Свет", который располагается в Советском районе Волгограда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, разрешение на ввод в эксплуатацию здания было получено 5 декабря 2019 года, передача ключей новосёлам начнётся уже с сегодняшнего дня.

Комплексная застройка территории "Новый свет" ведётся с 2012 года, сейчас квартал включает 12 домов различной этажности. Как сообщают в компании, при проектировании нового ЖК использовались передовые градостроительные и инженерные решения.

В сданном доме в продаже на сегодняшний день осталось три однокомнатные квартиры. Студию, двух- или трехкомнатную квартиру можно приобрести в строящейся секции ЖК, которая будет сдана в третьем квартале 2020 года. На все квартиры сейчас действует новогодняя 10% скидка от застройщика.

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"Синара-Девелопмент" ввела в эксплуатацию ещё один дом в жилом районе "Новый Свет" в Волгограде

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Теги: Синара-Девелопмент, жилой район, Новый Свет



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