На уральской трассе 16-тонная платформа раздавила две машины: есть жертвы

02 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Курганская область Уральский ФО
ДТП на автодороге &quot;Екатеринбург-Шадринск-Курган&quot; (2019) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На уральской трассе 16-тонная платформа раздавила две машины: есть жертвы

На уральской трассе в результате падения незакрепленного груза один человек погиб и еще трое получили травмы. Все случилось сегодня около 8 часов утра на 61 км автодороги "Екатеринбург - Шадринск - Курган".

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД Свердловской области, по предварительным данным, водитель грузового автомобиля не закрепил перевозимую в кузове ходовую платформу гусеничного крана. В результате на полном ходу произошло падение груза из кузова: 16-тонная платформа рухнула на автомобили УАЗ-Патриот и ВАЗ-2108.

ДТП на автодороге "Екатеринбург-Шадринск-Курган"(2019)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Водитель автомобиля УАЗ погиб на месте. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести - водитель ВАЗ-2108 и два пассажира УАЗа.

Как отметили в Госавтоинспекции, на месте аварии затруднен проезд, организовано реверсивное движение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства, а также личности пострадавших.

ДТП на автодороге «Екатеринбург-Шадринск-Курган»(2019)|Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На уральской трассе 16-тонная платформа раздавила две машины: есть жертвы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: платформа, трасса, ДТП



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети