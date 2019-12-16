На уральской трассе 16-тонная платформа раздавила две машины: есть жертвы

На уральской трассе в результате падения незакрепленного груза один человек погиб и еще трое получили травмы. Все случилось сегодня около 8 часов утра на 61 км автодороги "Екатеринбург - Шадринск - Курган".

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД Свердловской области, по предварительным данным, водитель грузового автомобиля не закрепил перевозимую в кузове ходовую платформу гусеничного крана. В результате на полном ходу произошло падение груза из кузова: 16-тонная платформа рухнула на автомобили УАЗ-Патриот и ВАЗ-2108.

Водитель автомобиля УАЗ погиб на месте. Еще три человека получили травмы различной степени тяжести - водитель ВАЗ-2108 и два пассажира УАЗа.

Как отметили в Госавтоинспекции, на месте аварии затруднен проезд, организовано реверсивное движение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства, а также личности пострадавших.