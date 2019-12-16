В администрации Шадринска решили брать плату за детские путевки в лагеря, которые полностью оплачиваются из бюджета

В Шадринске администрация подготовила проект постановления - с родителей должны были брать по 1,1 тыс. руб. за детские путевки в загородные лагеря.

По закону же такие путевки полностью оплачиваются из средств бюджета, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Также в администрации незаконно установили возможность приобретения путевок за счет средств областного бюджета лишь для несовершеннолетних детей, проживающих Шадринске. Такое право по закону предоставлено всем несовершеннолетним, проживающим в Курганской области.

Прокуратура обратила внимание на эти нарушения, сейчас они устранены.