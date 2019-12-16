Управление ЖКХ администрации Челябинска возглавил заместитель главы Кыштыма
Начальником управления ЖКХ администрации Челябинска назначен Александр Кочерещенко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.
Кочерещенко до 2016 года работал в управлении ЖКХ администрации Челябинска. До назначения занимал пост заместителя главы Кыштыма.
Напомним, 2 декабря начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска Дмитрий Петров подал в отставку. Чиновник написал заявление по собственному желанию.