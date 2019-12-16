02 Октября 2020
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София Ротару (2014) | Фото:

Ротару спела в России и обещала вернуться

Украинская исполнительница София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.

Певица назвала мероприятие бесподобным и отметила, что "счастлива, как никогда".

При этом общаться с прессой Ротару не захотела, покинув Россию. Однако следующий концерт певицы в России может пройти до конца этого года, сообщают "Вести.ру".

Как сообщалось ранее, гонорар украинской певицы Софии Ротару на корпоративах в Москве составляет $60 тыс.

По словам одного из московских менеджеров, заказчикам следует добавить к гонорару исполнительницы расходы на дорогу и проживание ее коллектива.

Кроме того, обозначен перелет бизнес-классом для сестры Ротару Аурики. Общая смета на коллектив составляет $15 тыс.

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Ротару спела в России и обещала вернуться

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Теги: Ротару, шоу-бизнес



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