Ротару спела в России и обещала вернуться

Украинская исполнительница София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.

Певица назвала мероприятие бесподобным и отметила, что "счастлива, как никогда".

При этом общаться с прессой Ротару не захотела, покинув Россию. Однако следующий концерт певицы в России может пройти до конца этого года, сообщают "Вести.ру".

Как сообщалось ранее, гонорар украинской певицы Софии Ротару на корпоративах в Москве составляет $60 тыс.

По словам одного из московских менеджеров, заказчикам следует добавить к гонорару исполнительницы расходы на дорогу и проживание ее коллектива.

Кроме того, обозначен перелет бизнес-классом для сестры Ротару Аурики. Общая смета на коллектив составляет $15 тыс.