Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход - это налог для самозанятых.

Сейчас он действует в пилотном режиме в четырех регионах, а с 2020 года распространяется еще на 19 субъектов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Сообщается, что с 1 января следующего года эксперимент будет распространен на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Нижегородскую, Омскую, Новосибирскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую, Самарскую, Свердловскую, Тюменскую, Сахалинскую и Челябинскую области, на Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, ХМАО, ЯНАО, а также республику Башкортостан.