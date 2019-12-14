30 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Денисенко, Филарет (2014) | Фото: тсн

Лидер украинских раскольников объявил о ликвидации киевского "патриархата". Филарет намерен обращаться в ООН и ОБСЕ

Лидер раскольнической "единой церкви" Украины Сергей Думенко, он же "митрополит Епифаний", объявил об окончательной ликвидации киевского "патриархата" (КП). Об этом он сказал на собрании, посвященном первой годовщине объединения двух раскольнических структур - КП и "автокефальной церкви". Обе они ликвидированы, заявил Думенко, сообщил в Facebook спикер новой организации Иван Зоря.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, синод раскольников решил создать для своего бывшего лидера Михаила Денисенко-Филарета отдельную религиозную организацию в форме миссии, т.е. по существу гетто. Так была решена "проблема КП", которая находится в оппозиции к "единой церкви".

Сам Филарет заявлял, что уничтожением КП руководит Фанар, а Думенко просто исполняет его приказы. И это связано с намерением отобрать у него собственность.

На 20 декабря Филарет анонсировал форум "В защиту КП". Он подчеркнул, что снятие с регистрации КП незаконно, как и ликвидация этого юрлица другим юрлицом - "единой церковью", которая настаивает, что, раз она создана, то КП в нее влился и больше не существует. Тем самым устанавливается монополия среди раскольников.

Также Филарет заявил, что будет обращаться за помощью в ОБСЕ, ООН и просит президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию и помочь сохранить КП. Зеленский никак не реагирует и дистанцируется от околоцерковных дел.

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Лидер украинских раскольников объявил о ликвидации киевского "патриархата". Филарет намерен обращаться в ООН и ОБСЕ

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Теги: Украина, церковь, раскол, Филарет



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