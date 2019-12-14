UFC официально назначил дату чемпионского боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт В России За рубежом
Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон (2017) | Фото: mmanews.info

UFC официально назначил дату чемпионского боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном

Промоушен UFC сегодня утвердил бой между российским чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим временным чемпионом, американцем Тони Фергюсоном.

Как передает корреспондент Накануне.RU, поединок состоится в Бруклине 18 апреля 2020 года. Он пройдет на номерном турнире UFC 249.

В Сети уже опубликован официальный постер данного боя.

Напомним, Хабиб и Тони должны были подраться уже несколько раз, но бой все время откладывался по различным причинам. В последний раз это случилось в марте 2017 года, когда Нурмагомедова госпитализировали из-за проблем, возникших при сгонке веса. В итоге россиянина сняли с турнира по рекомендации врачей.

Тони Фергюсон тогда выразил сожаление, что поединок не состоится, и предложил организовать его снова.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

UFC официально назначил дату чемпионского боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Хабиб, Фергюсон, бой, дата



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.03.2017 10:18 Мск "Я молюсь за твое выздоровление": Фергюсон поддержал Нурмагомедова после отмены их боя
Ранее 04.03.2017 07:03 Мск Чемпионский поединок в UFC с участием российского бойца Хабиба Нурмагомедова отменен
Ранее 13.01.2017 08:27 Мск Российский боец Хабиб Нурмагомедов сразится за чемпионский пояс UFC

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети