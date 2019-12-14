UFC официально назначил дату чемпионского боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном

Промоушен UFC сегодня утвердил бой между российским чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим временным чемпионом, американцем Тони Фергюсоном.

Как передает корреспондент Накануне.RU, поединок состоится в Бруклине 18 апреля 2020 года. Он пройдет на номерном турнире UFC 249.

В Сети уже опубликован официальный постер данного боя.

Напомним, Хабиб и Тони должны были подраться уже несколько раз, но бой все время откладывался по различным причинам. В последний раз это случилось в марте 2017 года, когда Нурмагомедова госпитализировали из-за проблем, возникших при сгонке веса. В итоге россиянина сняли с турнира по рекомендации врачей.

Тони Фергюсон тогда выразил сожаление, что поединок не состоится, и предложил организовать его снова.