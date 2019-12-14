UFC официально назначил дату чемпионского боя между Нурмагомедовым и Фергюсоном
Промоушен UFC сегодня утвердил бой между российским чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшим временным чемпионом, американцем Тони Фергюсоном.
Как передает корреспондент Накануне.RU, поединок состоится в Бруклине 18 апреля 2020 года. Он пройдет на номерном турнире UFC 249.
В Сети уже опубликован официальный постер данного боя.
What time is it? #UFC249 pic.twitter.com/ROtib3tJmE— UFC (@ufc) December 13, 2019
Напомним, Хабиб и Тони должны были подраться уже несколько раз, но бой все время откладывался по различным причинам. В последний раз это случилось в марте 2017 года, когда Нурмагомедова госпитализировали из-за проблем, возникших при сгонке веса. В итоге россиянина сняли с турнира по рекомендации врачей.
Тони Фергюсон тогда выразил сожаление, что поединок не состоится, и предложил организовать его снова.