Муратов за два миллиона рублей готов опубликовать любой заказной материал в «Новой газете»

Москва, 14 декабря. Публикация компромата с любым содержанием в «Новой газете» стоит два миллиона рублей. Для «своих» есть скидка в 50%. Таковы расценки «самого независимого издания» в России и цена принципов главного редактора Дмитрия Муратова.

В редакцию Федерального агентства новостей обратился человек, долгое время сотрудничавший с «Новой газетой». Мужчина в подробностях описал «внутреннюю кухню» издания, в том числе, расценки и условия публикации «сенсационных расследований». Он также объяснил, почему на страницах издания нет фамилий некоторых людей и какова «абонентка» беглого олигарха Михаила Ходорковского.

«Лешенька берет деньги и заказы у всех»

Экс-сотрудник газеты отказался раскрывать фамилию, опасаясь угроз со стороны бывших коллег. По его словам, в ФАН он обратился, поскольку Муратов хочет его подставить.

«В редакции брали деньги все и всегда. Вопрос только в сумме и за что. И иногда от кого. Например, Муратов берет деньги только от тех, кого знает лично. Очень опасается подставы. Ну и цены у него весьма высокие. Прайс: два миллиона рублей за материал на сайте и в газете. Полтора миллиона для тех, кто «сливает» ему информацию. Это могут быть чиновники, работники компаний, криминальные авторитеты. Совсем для своих цена в миллион. Но это надо быть прям другом. И кстати, в таком случае Муратов ни с кем не делится. С двух миллионов часто перепадает и корреспонденту», - рассказал мужчина.

По его словам, практически любой материал в «Новой газете» может опубликовать за деньги кто угодно. Для этого всего лишь нужно выйти на директора ЗАО «Новая Газета» Алексея Полухина.

«У него огромные долги перед всей редакцией из-за молодой любовницы, которую люди, осведомленные в ситуации, считают подсадной уткой, работающей на конкурентов... И поэтому Лешенька берет деньги и заказы у всех. Но проводит всегда через посредников. И временами не делится даже с Муратовым», - рассказал журналист.

Мужчина подчеркивает, что «Новая газета» «берет заказы» у любого, кто готов заплатить. Для этого забываются даже принципы «оппозиционности» издания. Сегодня основными заказчиками издания являются структуры Михаила Ходорковского, американские фонды (в частности, NED - «Национальный фонд демократии») и различные губернаторы.

Абонентка для своих

Среди заказчиков, по словам мужчины, есть одна особенная категория: оппозиционеры и иностранные кураторы. Они также оплачивают публикацию материалов, но в другом формате.

«Это своеобразная абонентская плата. Связанные с Западом и оппозицией заказчики могут рассчитывать на любое количество материалов, допустим за 50 миллионов рублей в месяц. Эти деньги идут в резервный фонд газеты и Муратову», - рассказал журналист.

Согласно условию «абонентки», цена на сотрудничество почти никогда не меняется, и в отношении заказчика никогда не появляются негативные материалы. К примеру, с июля начал платить абонентскую плату Ходорковский. При этом олигарх платил деньги не только за себя, но и за ФБК (организация в РФ признана иноагентом) и некоторых других «оппозиционеров». Его основная цель заключалась в правильном освещении незаконных митингов.

«Через какое-то время он, по слухам, решил увеличить месячный платеж, в обмен на то, что редакция начнет выпускать откровенные фейки и заказуху. Какое-то время Муратов брал на раздумье, но потом все же согласился. И начали сразу с двух тематик, которые всегда хотел Михаил Борисович – полицейский произвол и Пригожин. Если посмотреть на сайт «Новой» по этим ключам, то можно заметить, как резко возросло количество негатива», - рассказал экс-сотрудник «Новой газеты».

Одним из примеров «абонентки» является журналист Денис Коротков. Мужчина подчеркивает, что редакции он был не нужен, но на сотрудничестве с ним настоял Ходорковский.

«И вот он, оскандалившись уже как минимум пару раз, продолжает трудиться, несмотря на то, что Муратов от него просто воет. Особенно после того, как Короткова обвинили в сотрудничестве с террористами», - добавил собеседник ФАН.