Прокуратура внесла главе Краснокамска представление из-за опасного моста

Глава Краснокамского городского округа Игорь Быкариз получил представление от прокуратуры из-за опасного моста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Прокуратура провела проверку реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" - в рамках проекта власти должны были отремонтировать мост через реку Ласьва. Мост подрядчик "Строймост" должен был сдать до 1 августа 2019 г., в связи с увеличением объема работ, цены контракта и изменения срока выполнения работ, контракт продлен до 15 октября 2019 г. Однако работы до сих пор не завершены.

"Техническая экспертиза выявила многочисленные дефекты мостового полотна и иных сопутствующих строений, влияющих на безопасность дорожного движения. Указанные недостатки не устранены в связи с чем, движение транспортных средств по мосту не отвечает требованиям безопасности, ставит под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения", - прокомментировали в надзорном ведомстве.