29 Сентября 2020
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Валерия (2019) | Фото: instagram.com/valeriya/

"Больше нельзя садиться в машину": Сын Валерии попал во второе ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вновь попал в ДТП - второе за неделю. О происшествии он рассказал в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел после того, как Шульгин и его девушка выписались из больницы, в которую они попали после первой аварии. Сын Валерии сообщил, что автомобиль врезался в микроавтобус. Никто из участников не пострадал, однако у машины Шульгина повреждено левое заднее крыло.

"Похоже, больше нельзя садиться в машину", - заявил Шульгин.

Напомним, 8 декабря в Ленинградской области сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП. Машину, за рулем которой находилась девушка Шульгина, занесло, и она врезалась в ограждение.

Как рассказал муж Валерии Иосиф Пригожин телеканалу "Звезда", Арсению сделали операцию - зашили верхнюю и нижнюю губы, девушке наложили на руку гипс - у нее перелом предплечья.

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"Больше нельзя садиться в машину": Сын Валерии попал во второе ДТП за неделю

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Теги: Арсений Шульгин, Валерия, ДТП



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