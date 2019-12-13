Лев Лещенко: "Когда говорят, что средняя пенсия у нас 25 тысяч – это вранье"

77-летний народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о размере своей пенсии и назвал враньем разговоры о том, что современные российские пенсионеры получают 25 тыс. руб.

"Моя пенсия — 30700 руб. Мне добавляют за звание народного артиста и как кавалеру 4 орденов "За заслуги перед Отечеством". А жена моя получает 8 тыс. руб. 62 коп. Поэтому когда говорят, что средняя пенсия у нас 25 тыс. — это вранье. Такие пенсии получают единицы — силовики, возможно", - рассказал Лещенко в интервью "Аргументам и фактам".

"Лет 5 назад я был на прямой линии, посвящённой людям, пострадавшим от наводнений. И услышал чудовищные вещи: женщина-почтальон в одном из регионов получает зарплату 5-7 тыс. руб. И воспитывает при этом двоих детей. Как на эти деньги можно прожить?! Увы, у нашего государства нет никакой социальной программы, как это было в СССР. Нам бы издать указ о повышении зарплат. И в случае его невыполнения снимать с должности ответственных за это людей. Много проблем, чего говорить. Я не политик. Где могу, говорю об этом. Но меня никто не спрашивает и мало кто слышит. А идти в руководящие органы — Госдуму или куда-то ещё — мне неинтересно. Я творческий человек. Хочу заниматься творчеством, а не спать там на лавках", - заявил артист.

Ранее 70-летняя народная артистка СССР Алла Пугачева призналась, что получает пенсию в 47 тыс. руб.