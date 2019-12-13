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Политика Пермский край
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: parnuxa.16mb.com

В Перми предъявлено обвинение стрелку, ранившему водителя машины Росгвардии

В Перми следователи предъявили обвинение стрелку, начавшему беспорядочную пальбу по прохожим, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.
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Как сообщало ранее Накануне.RU, утром 4 декабря в ранее судимый 50-летний пьяный стрелок, находясь в своей квартире в Орджоникидзевском районе города, начал пальбу из охотничьего ружья, которым владел незаконно. После этого он вышел на улицу, где ранил одного человека и убил другого – женщину. Кроме того, огнестрельное ранение получил водитель наряда группы задержания Росгвардии, сидевший в служебном автомобиле. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Раненые госпитализированы.

Ему предъявлено обвинение по трем статьям: "Убийство из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений", "Посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа".

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В Перми предъявлено обвинение стрелку, ранившему водителя машины Росгвардии

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Теги: перестрелка в Перми, обвинение



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