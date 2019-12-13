В Москве полыхает склад с тканями, взрываются газовые баллоны

Крупный пожар тушат на складах ткани на Варшавском шоссе в Москве.

Площадь возгорания составляет 7 тысяч квадратных метров, сообщили Накануне.RU в ГУМЧС по городу. Это равняется площади футбольного поля.

Пожар на складе в Чертанове начался около 12 часов дня. В ведомстве уточнили, что произошло обрушение конструкций перекрытия на площади 300 кв.м. Для тушения возгорания привлечены два вертолета, в пути – пожарный поезд.

Mash сообщает, что на складах произошло несколько взрывов - сдетонировали газовые баллоны. Пострадал пожарный, он доставлен в больницу.