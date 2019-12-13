29 Сентября 2020
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больница, роддом, роженица, младенец, медицина (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

Украинского министра испугала непонятно высокая рождаемость по вторникам и низкая - на выходных

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что его пугает непонятно высокая вероятность родиться в стране во вторник.
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Он написал в Facebook, что, работая с данными статистики, обнаружил странную закономерность: во вторник резко возрастает вероятность рождения - на 60% по сравнению с воскресеньем.

Он также привел интересные данные прошлых десятилетий. До конца 1980-х доля рождений от общего числа рождений в каждый из дней недели была одинаковой - 14%. Но с 1990 года началась диспропорция: вероятность родиться на выходных стала меньше. Сегодня она выражена еще более резко: самая низкая вероятность родиться в воскресенье - всего 10%. Она возрастает в понедельник до 14%, а во вторник достигает пика 16,5%. Затем чуть снижается и остается примерно постоянной до пятницы. В субботу опускается ниже 12%. В воскресенье провал - 10%.

Это невозможно объяснить статистическими отклонениями. Дубилет пишет, что врачи специально стимулируют роды, чтобы отдыхать в выходные. Пик во вторник объясняется тем, что в понедельник врачи выходят на работу и принимают решение о кесаревом сечении, которое назначают на вторник. Он напомнил, что решение о родах врачи принимают, исходя не из интересов роженицы и ребенка.

В России данные о числе рождений по дням недели не публикуются.

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Украинского министра испугала непонятно высокая рождаемость по вторникам и низкая - на выходных

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Теги: рождаемость, Украина



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