Пермское УФАС заподозрило тубдиспансер в сговоре на аукционах

Пермский тубдиспансер подозревают в нарушении закона о конкуренции.

Как сообщили Накануне.RU, в пресс-службе пермского УФАС, сотрудники медицинской организации во время аукционов на поставку оборудования вели переписку с одним из участников торгов

"С электронного почтового ящика директора одной из компаний — участника аукциона, которая, вероятно, является организатором сговора, на электронный почтовый ящик сотрудников тубдиспансера поступала информация о ценах и технических характеристиках поставляемого оборудования. Причем данное лицо сообщало сведения как о своих коммерческих предложениях, так и о предложениях других потенциальных участников закупок, являющихся формально его конкурентами", - прокомментировала ситуацию начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС России Анастасия Белова.

По ее словам, переписка велась до того, как информация об аукционе была опубликована на сайте госзакупок, на этапе формирования аукционной документации и технического задания. Победителем одной из самых весомых закупок стала жена директора компании-организатора сговора. Чтобы прочитать переписку сотрудникам антимонопольной службы пришлось восстанавливать электронный адрес, с которого она велась, поскольку бывшие сотрудники тубдиспансера удалили почту, попытавшись скрыть свои действия.

В УФАС полагают, что четыре участника подали заявки на пять аукционов и разделили победы во всех аукционах между собой. Общая сумма закупок достигла почти 14 млн руб. Сейчас антимонопольщики ждут возражений тубдиспансера на результаты проверки. После этого будет принято решение — возбуждать антимонопольное дело или нет.