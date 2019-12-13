"Уралкалий" в топе рейтинга экологической и энергетической эффективности крупнейших компаний России и Казахстана

«Уралкалий» вошел в лидеры рейтинга экологической и энергетической эффективности крупнейших компаний России и Казахстана-2019, передает корреспондент Накануне.RU. Всего в ежегодный рейтинг, представленный группой «Интерфакс», вошли 150 крупнейших компаний России и Казахстана, работающих в реальном секторе экономики.

«Уралкалий», как известно, является одним из ведущих мировых производителей калия. Накануне стало известно, что компания вошла в топ-10 итогового рейтинга фундаментальной эффективности предприятий России и Казахстана за 2019 год.

Дмитрий Осипов, Генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил: "Уралкалий" традиционно занимает лидирующие позиции в рейтинге фундаментальной эффективности, что в очередной раз доказывает правильность выбора курса политики социально-экологической ответственности компании. Помимо прочего, данное исследование является для нас удобным механизмом для подготовки управленческих решений, а также оценки потенциальных поставщиков и партнеров".

Ранжирование компаний рейтинга, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралкалия", проводилось по пяти критериям: энергоресурсная эффективность (затраты энергии и ресурсов на единицу продукции); технологическая эффективность (потребление ресурсов и образование отходов на единицу проделанной работы); экосистемная эффективность (уровень загрязнений и воздействий на окружающую среду, исходящих от предприятий, которые могут быть ассимилированы природными экосистемами в районах своего размещения); динамика эффективности (изменение эффективности в период с 2005 г.); прозрачность (уровень раскрытия отчетности об энерго-ресурсопотреблении и воздействии на природную среду).

Отметим, что среди предприятий Пермского края в ТОП-150 также вошли ООО "Газпром трансгаз Чайковский" (25 место) и ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" (66 место).