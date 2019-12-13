В Нижневартовске установят теплые остановочные комплексы

Главы Нижневартовска Василий Тихонов во время рабочей поездки оценил модернизацию улично-дорожной сети. Его сопровождали студенты Нижневартовского государственного университета Василий Плотников и Владислав Боков. Они на открытой лекции, которую ранее провел градоначальник, высказались об установке новых остановочных комплексов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Последнее новшество на улицах Нижневартовска – современные автобусные остановки. 15 павильонов установлены на улицах Интернациональной, Мира, 60 лет Октября, Ленина, Нефтяников, в районе Комсомольского озера и других точках. Установили их и в новых микрорайонах города. В городском управлении капстроительства отметили, что по два павильона нового типа установлены на участках продолжения улиц Мира и Ленина.

Новый тип остановочных комплексов сменил привычные уже синие конструкции. От своих предшественников они отличаются формой, цветом и материалом. Новые павильоны полузакрытого вида выполнены в современном дизайне и в другой цветовой гамме. По словам студентов НВГУ, данный вид остановок не подходит для северных условий.

"Они даже немного меньше старых из профлиста. В непогоду в них трудно укрыться, долго не простоишь. Еще нет цифрового табло, которое бы показывало время прибытия автобуса", - сказал Боков.

Как отметил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации муниципалитета Максим Коротаев, автобусные павильоны предназначены для кратковременного ожидания пассажиров, посадки и высадки из общественного транспорта.

"Эксплуатационные характеристики соответствуют требованиям, установленным строительными нормами и правилами и отраслевым стандартом. Они предназначены для эксплуатации в северных условиях", - подчеркнул Максим Коротаев.

Позже комплексы оснастят электронным табло, которое будет информировать пассажиров о времени прибытия автобуса того или иного маршрута. Еще одно предложение студентов – устанавливать павильоны в зависимости от пассажирского потока. На наиболее популярных маршрутах – более закрытого типа, на остальные участки распределить те остановки, которые установлены в этом году.

Тихонов поручил Коротаеву проанализировать все поступившие от жителей предложения, касающиеся новых остановок, и в будущем учитывать это мнение.

"В городе – более 200 старых остановочных павильонов. Их необходимо менять – они не соответствуют ни современным требованиям, ни архитектурному облику. Остановки должны соответствовать стандарту и нравиться жителям. Департамент ЖКХ должен выбрать несколько вариантов остановок и определить вместе с жителями, какой из них подойдет", - сказал мэр.

Городские власти ведут переговоры с предпринимателями, обсуждая установку дополнительных теплых автобусных павильонов. Вскоре такой могут поставить на улице Интернациональной. Всего в Нижневартовске расположено четыре остановки закрытого типа. Это инициатива предпринимателей. Они берут вопросы содержания объектов на себя.