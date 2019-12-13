29 Сентября 2020
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В Осе конкурс на должность главы объявлен повторно

На сегодняшнем заседании дума Осинского городского округа приняла решение об объявлении нового конкурса на должность главы, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно решению, опубликованному на сайте думы, документы от претендентов будут приниматься с 17 декабря 2019 г. по 15 января 2020 г. Решение о повторном конкурсе поддержали 13 депутатов. В состав конкурсной комиссии со стороны думы вошли: спикер представительного органа Михаил Алатырев, его заместитель Максим Рожков, депутаты Алексей Курбанов, Надежда Комогорцева, Вячеслав Мочалов, и Аниса Федина.

3 февраля комиссия выберет кандидатов, которые будут представлены думе и уже на следующий день дума выберет из претендентов того, кто возглавит муниципалитет.

Как сообщает "Ъ", на пост главы намерены претендовать руководитель Осинского муниципального района Яков Лузянин и врио главы городского округа Алексей Григорьев.

Ранее депутаты Осинской думы приняли положение о конкурсе значительно отличающееся от предложенного администрацией губернатора Пермского края. Думцы выбрали председателем комиссии спикера думы Михаила Алатырева. Кроме того, согласно положению, заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии, включая председателя. Таким образом, комиссия могла провести конкурсный отбор без участия краевых властей. В администрации губернатора посчитали это положение незаконным и не стали делегировать своих представителей в комиссию.

После консультаций с региональными властями депутаты решили отменить конкурс, а новый провести по типовому положению.

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В Осе конкурс на должность главы объявлен повторно

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Теги: Оса, выборы, конкурс, глава города



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