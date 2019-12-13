В Перми расширят границы особо охраняемой природной территории

Комитет пермской гордумы по вопросам градостроительства принял решение поддержать инициативу о расширении особо охраняемой природной территории "Закамский бор", сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермской гордумы.

"Это позволит сохранить от деградации и вредного воздействия участки с редкими для Пермского края видами почв и растений из Красной книги. Проект предусматривает включение под охрану 600 гектаров земли Верхнекурьинского лесничества", - говорится в сообщении.

Закамский бор расположен на I и II надпойменных террасах реки Камы в Ленинском районе. Он является особо охраняемой территорией местного значения, имеющей экологическую ценность. В основном тут произрастают сосны, незначительную площадь занимают луга и болота, можно увидеть даже растения, занесенные в Красную книгу.