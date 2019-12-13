В Чебоксарах студентка колледжа напала на педагога с ножом

17-летняя студентка Чебоксарского экономико-технологическом колледжа напала на заведующую отделением с ножом. Пострадавшей потребовалась помощь медиков, но сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, других травмированных нет, сообщает сайт Cheb.ru.

По предварительной информации, девушка находится в академическом отпуске.

На место оперативно прибыло руководство местного полицейского главка и сотрудники по делам несовершеннолетних. Портал также сообщает, что, по неподтвержденной информации, девушка состояла на учете у психиатра.