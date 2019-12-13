В 2019 году 67% дорог в пермской агломерации привели в порядок

В этом году на строительство и ремонт дорог в Прикамье было направлено более 20 млрд рублей из бюджетов всех уровней, построено почти 33 км дорог. Итоги сезона дорожных работ обсудили на заседании правительства края. В планах на 2020 и 2021 годы выделение на эти цели 43,5 млрд рублей. С 2016 года финансирование дорожного фонда увеличилось в три раза, за это время построили более 78 км. Отметим, по данным Общероссийского народного фронта, столица Прикамья занимает 3 место в России по безопасности автодорог и 6 – по качеству.

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, продолжается работа и над повышением безопасности дорог, в том числе и в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

"По итогам года привели в порядок 67% дорог в пермской агломерации, это очень хороший показатель. Благодаря этому наши дороги становятся безопаснее, на 13% в этом году сократилась аварийность. К 2021 году у минтранса и муниципалитетов задача довести этот показатель до 74%", – подчеркнул глава Прикамья.

По словам министра транспорта Николая Уханова, в 2019 году завершены строительно-монтажные работы на таких дорожных объектах, как шоссе Космонавтов от реки Мулянка до аэропорта, в Куединском районе обход пос. Куеда, в Частинском районе автодорога Частые-Бабка. В стадии завершение реконструкция Восточного обхода, строительство обхода г. Чусового. Продолжается реконструкция автодороги Березники - Соликамск, строительство моста с подходами через реку Чусовая. На сегодня 11 дорожных объектов в Пермском крае находятся в стадии подготовительных работ.

Также в ходе заседания обсудили значимость своевременной контрактации. На данный момент более 66% контрактов заключены по региональным дорогам и 40% – по муниципальным. "За январь-февраль нам нужно довести до 100%, чтобы все успеть учитывая погодные условия нашего региона. Для подрядчиков наличие долгосрочных контрактов значит, что они могут планировать все свои ресурсы, производственные процессы, закупку оборудования, своевременно выходить на объекты, а значит и завершать работы", – подчеркнул губернатор Максим Решетников.

Кроме того, с 2017 года жители края могут следить за строительством и ремонтом дорог, а также оставлять заявки на приведение в порядок того или иного участка на сайте "Управляем вместе". За три года были учтены предложения жителей и включен в план ремонта и реконструкции 731 участок дорог местного и регионального значения. Из них 170 участков автодорог приходится на город Пермь. Работы на остальных 260 дорожных частях планируется совершить в 2020-2021 годах.

Особое внимание в ходе заседании уделили содержанию дорог. В текущем году перевыполнили планы по ремонту – вместо 800 км привели в порядок 935 км дорог. "Раньше мы могли себе позволить ремонтировать чуть больше 300 км дорог в год, имея в региональной собственности 3,5 тыс. км. Мы понимали, что будем стоять на месте, и планировали не менее 500 км дорог ремонтировать ежегодно. А сейчас, когда мы видим, что планируем отремонтировать 800 км дорог, мы понимаем, существенно двигаемся вперёд и приводим дороги в нормативное состояние", – подчеркнул председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края Виктор Плюснин.