29 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2011) | Фото:

Фотограф из Сургута отсудил у "Black star" и репера Pabl.A компенсацию за украденный снимок

Фотограф из Сургута Михаил Батенев отсудил у лейбла "Black star" и репера Pabl.A компенсацию за украденные снимки.

Напомним, ранее Батенев заявил, что его снимок в качестве обложки был использован для трека "FACETIME", вышедшего на всех популярных площадках: Youtube, iTunes, Google Music & Play, VK.com & Boom, а также на Яндекс.Музыка. Фотограф написал претензию на официальный сайт лейбла, но в досудебном порядке урегулировать спор не удалось. Сам исполнитель Pabl.a , как следует из опубликованных скринов переписки, просто попросил сургутянина "притормозить". "Исковое заявление отправляется в суд по физическому адресу ответчика, в моём случае - Москва. У ответчика есть 10 дней на ответ с момента появления претензионного письма на их столе. На своей шкуре я убедился в том, что нужно сразу подавать в суд, так как досудебное урегулирование - это слишком призрачная надежда", - отметил тогда фотограф.

По данным "Mash", суд решил взыскать с лейбла и музыканта в пользу фотографа 70 тыс. руб. компенсации, а также 25 тыс. руб. возмещения морального вреда и судебных издержек.

Pabl.a(2019)|Фото:vk.com/mikebatenev

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Фотограф из Сургута отсудил у "Black star" и репера Pabl.A компенсацию за украденный снимок

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Теги: Black Star, Михаил Батенев, суд, фотография



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