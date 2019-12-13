Кассира Курганской сельхозакадемии обвиняют в присвоении 2,5 млн рублей

Старший бухгалтер-кассир Курганской сельскохозяйственной академии за два года присвоила почти 2,5 млн руб.

Было возбуждено уголовное дело, сейчас оно направлено в суд, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Установлено, что 49-летняя женщина имела доступ к деньгам из кассы вуза. Бухгалтер вносила нужные ей изменения в документы, а разницу между полученными от студентов деньгами и зачисленными на счет присваивала себе.

Чтобы скрыть преступления, кассир не раз делала кассовые ордеры на суммы, превышающие фактические выплаты стипендий и зарплаты. Деньги женщина похитила в течение двух лет.

Сейчас кассирше предъявлено обвинение по статье "присвоение и растрата", ей грозит до 10 лет тюрьмы.