29 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
КГСХА (2019) | Фото:Накануне.RU

Кассира Курганской сельхозакадемии обвиняют в присвоении 2,5 млн рублей

Старший бухгалтер-кассир Курганской сельскохозяйственной академии за два года присвоила почти 2,5 млн руб.

Было возбуждено уголовное дело, сейчас оно направлено в суд, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Установлено, что 49-летняя женщина имела доступ к деньгам из кассы вуза. Бухгалтер вносила нужные ей изменения в документы, а разницу между полученными от студентов деньгами и зачисленными на счет присваивала себе.

Чтобы скрыть преступления, кассир не раз делала кассовые ордеры на суммы, превышающие фактические выплаты стипендий и зарплаты. Деньги женщина похитила в течение двух лет.

Сейчас кассирше предъявлено обвинение по статье "присвоение и растрата", ей грозит до 10 лет тюрьмы.

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Кассира Курганской сельхозакадемии обвиняют в присвоении 2,5 млн рублей

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Теги: КГСХА, вуз, бухгалтер, присвоение, полиция, уголовное дело



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Развитие сюжета:

Ранее 05.02.2020 10:14 Мск Бывший бухгалтер Курганской сельхозакадемии сядет в тюрьму за присвоение средств вуза

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