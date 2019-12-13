29 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Министерство обороны США, Пентагон (2017) | Фото: diletant.media

Американцы испытали баллистическую ракету, ранее запрещенную ДРСМД

США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, ранее запрещенную Договором о РСМД.

Испытание прошло успешно, написал глава Пентагона Марк Эспер в Twitter. Он также добавил, что разработка и создание прототипа заняли менее 9 месяцев вместо предполагаемых двух лет.

В августе Пентагон сообщил, что испытал крылатую ракету наземного базирования, также ранее запрещенную Договором о РСМД.

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы для России, создаваемый действиями США по ракетам. Он заявил, что проведенное США испытание ракеты - очередное звено в цепи запланированных мероприятий, и оно не было импровизацией.

Ранее уже сообщалось, что в США начали производить компоненты оружия, запрещенного Договором о ракетах средней и меньшей дальности, который прекратил действие 2 августа. В текущем году ожидаются испытания двух типов ракет. Баллистические ракеты средней дальности могут быть развернуты на острове Гуам, и таким образом представлять угрозу не только для России, но и для КНР.

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Американцы испытали баллистическую ракету, ранее запрещенную ДРСМД

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Теги: США, ракета, ДРСМД



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