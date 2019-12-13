29 Сентября 2020
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Экономика В России
iPhone 11 Pro и 11 Pro Max (2019) | Фото:ios.gadgethacks.com

Последний iPhone рекордно подешевел в России

Эксперты отмечают, что быстрое падение стоимости – отличительная черта айфонов.

На российском рынке максимально упали цены на iPhone 11 Pro Max – он подешевел почти на четверть. По традиции высокая цена айфонов компенсируется тем, что они быстро дешевеют. В абсолютном выражении это 23 тыс. руб.

iPhone 11 Pro Max на старте продаж стоил 100 тыс. руб. — для смартфона это очень дорого. Но такая цена продержалась недолго. Уже сейчас он почти подешевел на четверть до отметки 77 тыс. руб., сообщает портал "Hi-tech.mail.ru", ссылаясь на свой каталог.

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Последний iPhone рекордно подешевел в России

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Теги: гаджет, iPhone 11 Pro Max, стоимость, цена



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