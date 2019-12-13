Эксперты ожидают снижение ключевой ставки Центробанком

Банк России с большей вероятностью примет решение о снижении ключевой ставки на заседании, которое состоится 13 декабря.

Это может произойти из-за замедления инфляции, однако причин, по которым ЦБ может сделать паузу, тоже не мало, говорят эксперты. Из 20 опрошенных специалистов, 11 склоняются к снижению ключевой ставки, двое ожидают снижения стразу на 50 базисных пунктов. Остальные придерживаются мнения, что регулятор примет решение взять паузу, сообщает ТАСС.

Напомним, 25 октября Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 6,5%. Регулятор снизил ставку четвертый раз с начала года, но впервые так резко — три предыдущих раза ставка снижалась на 25 б.п.

О возможном решительном снижении ставки Набиуллина упоминала еще в середине октября. Такого четкого сигнала ЦБ не давал рынку с конца 2017 г.