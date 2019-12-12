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Происшествия Пермский край
наручники, деньги (2015) | Фото: portamur.ru

Сотрудники ФСБ изъяли документы в "Центре спортивной подготовки Пермского края"

Сотрудники пермского краевого управления ФСБ наведались в "Центр спортивной подготовки Пермского края", где изъяли документы и носители, сообщает "Ъ-Прикамье".

Они действовали якобы в рамках проверки информации о хищениях в 2017–2019 гг. бюджетных денег при реализации госпрограмм "Развитие физической культуры и спорта", "Развитие образования и науки" и "Культура Пермского края".

Напомним, на прошлой неделе сотрудники управления изучили помещения нескольких компаний в Перми. Представителей службы проверяли данные о краже в 2017-19 гг. бюджетных денег при реализации этих же госпрограмм. Контракты, в рамках реализации которых могли быть похищены деньги, заключены с выставочным объединением "Пермская ярмарка", выставочным центром "Пермская ярмарка", ООО "Глобал Сервис" и другими юрлицами и бизнесменами. Обследования сегодня были проведены в организациях, которые связаны с "Пермской ярмаркой", и в ООО "Глобал Сервис". Сумма ущерба бюджету края может составлять 4 млн руб. В кабмине, по данным издания, в курсе визита чекистов.

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Сотрудники ФСБ изъяли документы в "Центре спортивной подготовки Пермского края"

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Теги: УФСБ по Пермскому краю, госпрограмма, траты, бюджетные средства



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