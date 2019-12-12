В автобусах и трамваях Перми в этом году было продано более 31,5 млн билетов

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
проезд деньги билет (2012) | Фото:

В автобусах и трамваях Перми в этом году было продано более 31,5 млн билетов

За 11 месяцев в Пермских муниципальных автобусах и трамваях было продано 31,5 млн билетов, из них два млн раз пассажиры воспользовались бесплатной пересадкой, 3,5 млн раз – оплатили проезд с помощью бесконтактной оплаты по банковским картам или электронным устройствам, 5 млн раз воспользовались правом льготного проезда. На сегодняшний день МУП "Пермгорэлектротранс" обслуживает 7 трамвайных и 10 автобусных маршрутов.  

"Муниципальный автопарк, безусловно, необходим городу. Особенно важен муниципальный перевозчик для жителей отдаленных микрорайонов, так как он является гарантом обеспечения транспортного сообщения. У наших жителей всегда будет уверенность, что общественный транспорт из микрорайона не пропадет, и они смогут доехать на работу или на учебу даже в случае форс-мажорных ситуаций, например, в случае отказа частного перевозчика обслуживать маршрут", - считает председатель ТОС "Заречный" деревни Голованово Елена Деткина.

Отметим, что автопарк был обновлен в этом году - 1 мая в рейс впервые отправились 90 новых автобусов, приобретенных для предприятия краевыми и городскими властями. Новый подвижной состав оборудован системами видеонаблюдения, а также специальными информационными, визуальными и звуковыми устройствами. Новые низкопольные автобусы удобны, в том числе для маломобильных групп населения. Они оснащены системами отопления, кондиционирования, специальным откидным трапом, предназначенным для более комфортного доступа пассажиров в салон. За 7 месяцев количество проданных на автобусных маршрутах МУП "ПГЭТ" билетов составило 12 млн. Объем транспортной работы на автобусных маршрутах, а также выполнение рейсов составило 99%.

Автобусы новая маршрутная сеть Пермь(2019)|Фото: Правительство Пермского края

В трамваях за 11 месяцев этого года было продано порядка 19,5 млн билетов. При этом объем транспортной работы на трамвайных маршрутах был выполнен на 98%, выполнение рейсов составило 99%.

7 ноября пермский трамвай отметил 90-летний юбилей. В честь круглой даты МУП "Пермгорэлектротранс" проводило праздничные мероприятия в течение всего года. Так, в августе в подвижном составе прошла акция "От Молотова до Перми", во время которой жителям и гостям города рассказывали об истории трамвая с помощью коротких исторических аудио-фактов. В сентябре маленькие пермяки приняли участие в акции "Раскрась трамвай". Раскрашенный детьми вагон курсирует по трамвайному маршруту №4 и радует пермяков своим необычным дизайном. В октябре в трамвайном вагоне, курсирующем по городу, прошла выставка работ участников детского конкурса рисунков "90 лет пермскому трамваю". В декабре в рамках V архивного фестиваля "Архиffest" сотрудники Государственного архива Пермского края презентовали проект "Трамвай как часть городской среды", посвященный истории становления городского трамвая.

Профессионализм сотрудников автобусного парка был высоко оценен на Первом краевом конкурсе профессионального мастерства среди водителей автобусов "Пермь рулит!". По итогам соревнований водители предприятия Марат Кучукбаев и Сергей Киров завоевали первое и третье места соответственно, в общекомандном зачете предприятие заняло 2 место.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В автобусах и трамваях Перми в этом году было продано более 31,5 млн билетов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: автобус, троллейбус, билет



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети