В автобусах и трамваях Перми в этом году было продано более 31,5 млн билетов

За 11 месяцев в Пермских муниципальных автобусах и трамваях было продано 31,5 млн билетов, из них два млн раз пассажиры воспользовались бесплатной пересадкой, 3,5 млн раз – оплатили проезд с помощью бесконтактной оплаты по банковским картам или электронным устройствам, 5 млн раз воспользовались правом льготного проезда. На сегодняшний день МУП "Пермгорэлектротранс" обслуживает 7 трамвайных и 10 автобусных маршрутов.

"Муниципальный автопарк, безусловно, необходим городу. Особенно важен муниципальный перевозчик для жителей отдаленных микрорайонов, так как он является гарантом обеспечения транспортного сообщения. У наших жителей всегда будет уверенность, что общественный транспорт из микрорайона не пропадет, и они смогут доехать на работу или на учебу даже в случае форс-мажорных ситуаций, например, в случае отказа частного перевозчика обслуживать маршрут", - считает председатель ТОС "Заречный" деревни Голованово Елена Деткина.

Отметим, что автопарк был обновлен в этом году - 1 мая в рейс впервые отправились 90 новых автобусов, приобретенных для предприятия краевыми и городскими властями. Новый подвижной состав оборудован системами видеонаблюдения, а также специальными информационными, визуальными и звуковыми устройствами. Новые низкопольные автобусы удобны, в том числе для маломобильных групп населения. Они оснащены системами отопления, кондиционирования, специальным откидным трапом, предназначенным для более комфортного доступа пассажиров в салон. За 7 месяцев количество проданных на автобусных маршрутах МУП "ПГЭТ" билетов составило 12 млн. Объем транспортной работы на автобусных маршрутах, а также выполнение рейсов составило 99%.

В трамваях за 11 месяцев этого года было продано порядка 19,5 млн билетов. При этом объем транспортной работы на трамвайных маршрутах был выполнен на 98%, выполнение рейсов составило 99%.

7 ноября пермский трамвай отметил 90-летний юбилей. В честь круглой даты МУП "Пермгорэлектротранс" проводило праздничные мероприятия в течение всего года. Так, в августе в подвижном составе прошла акция "От Молотова до Перми", во время которой жителям и гостям города рассказывали об истории трамвая с помощью коротких исторических аудио-фактов. В сентябре маленькие пермяки приняли участие в акции "Раскрась трамвай". Раскрашенный детьми вагон курсирует по трамвайному маршруту №4 и радует пермяков своим необычным дизайном. В октябре в трамвайном вагоне, курсирующем по городу, прошла выставка работ участников детского конкурса рисунков "90 лет пермскому трамваю". В декабре в рамках V архивного фестиваля "Архиffest" сотрудники Государственного архива Пермского края презентовали проект "Трамвай как часть городской среды", посвященный истории становления городского трамвая.

Профессионализм сотрудников автобусного парка был высоко оценен на Первом краевом конкурсе профессионального мастерства среди водителей автобусов "Пермь рулит!". По итогам соревнований водители предприятия Марат Кучукбаев и Сергей Киров завоевали первое и третье места соответственно, в общекомандном зачете предприятие заняло 2 место.